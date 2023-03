Juve, super Gatti contro l’Inter: “Do sempre tutto me stesso in campo”

Dopo aver visto la sua partita contro l' Inter , facendo un pessimo gioco di parole verrebbe da dire: " Ad averceli 44 Gatti ". Il difensore della Juve ha giocato un derby d'Italia praticamente perfetto , limitando alla grande due clienti scomodi come Lukaku e Lautaro Martinez . Per La Gazzetta dello Sport è da 7 pieno in pagella: "Seconda di fila da titolare, magari è irruente (infatti si fa ammonire) ma di sicuro molto efficace. Si mette in vetrina con un’ottima chiusura su Lautaro, poi anticipa Lukaku".

Al termine della partita ai microfoni di Dazn ha detto: "Devo ringraziare i compagni di squadra, mi trovo ad allenarmi con dei campioni e mi trattato come uno di loro. Mi faccio voler bene, stasera è una grandissima vittoria, di sofferenza, di gruppo, bellissima. Il salto che ho fatto quest'anno è enorme, ci vuole tanto tempo e tanta voglia di migliorarsi. Il mio obiettivo è farmi trovare pronto in ogni allenamento, do tutto me stesso in campo. Allenarsi con Bremer, Danilo e Alex Sandro? E' bello, imparo tantissimo da loro. Imparo tantissimo".