Inghilterra-Italia, le formazioni ufficiali: esordio Gatti, c’è Locatelli

L'Italiaè pronta a scendere in campo al Molineux Stadium di Wolverhampton, che questa sera sarà a porte chiuse, per la terza giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League, contro l'Inghilterra. Si tratta del primo confronto tra le due Nazionali, dalla vittoria dell'Italia a Wembley nella finale dell'Europeo di 11 mesi fa. Adesso, mentre la squadra di Southgate fa le prove generali per il mondiale di novembre, la Nazionale azzurra di Roberto Mancini ha appena iniziato un nuovo ciclo. L'Italia, dopo il pareggio di Bologna con la Germania e la vittoria di misura a Cesena contro l'Ungheria, sono in testa al raggruppamento. La nazionale dei Tre Leoni invece ha perso contro l'Ungheria e ha fatto lo stesso risultato degli Azzurri contro la Germania, quindi si trova ad inseguire in classifica. Andiamo a vedere quali sono le scelte dei due tecnici.