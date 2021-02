Il report dell’allenamento di oggi: personalizzato per Ramsey e Dybala, riposo per Bentancur

TORINO – Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi dei bianconeri allo Juventus Training Center: “Dopo un giorno di pausa concesso da Mister Pirlo, la Juve è tornata al lavoro più determinata che mai per continuare la propria corsa anche in campionato. Il successo di martedì sera per 2-1 sull’Inter, nella semifinale di andata di Coppa Italia, è stato soltanto l’ultimo risultato positivo ottenuto dai bianconeri in queste ultime settimane, ma la testa è già proiettata alla prossima gara. Sabato, alle ore 18.00, all’Allianz Stadium, arriverà la Roma e sarà un incontro di alta classifica. La squadra si è ritrovata questa mattina al Training Center per iniziare a preparare la sfida contro i giallorossi. Il programma della sessione di allenamento odierna ha previsto possessi, esercitazioni e partita. Domani l’appuntamento è nuovamente al mattino, dopodichè, alle 14.30, parola a Mister Andrea Pirlo che risponderà alle domande dei giornalisti invitati e collegati da remoto. Live, come sempre, su Juventus TV. Ramsey e Dybala, come da programma, hanno svolto una seduta di lavoro personalizzata in campo. Bentancur ha usufruito di una giornata di riposo”.

In vista della sfida contro la Roma, oggi ha parlato il difensore bianconero, Danilo, ai microfoni di Sky Sport: "La sconfitta contro l'Inter in campionato? E' un fattore sia mentale che tattico, quella brutta sconfitta ci ha fatto riflettere molto, ci ha fatto ragionare su alcuni aspetti. Non ce l'aspettavamo, ci ha fatto molto male da lì siamo ripartiti più forti di prima perché è così che fanno le grandi squadre: devono ricompattarsi il prima possibile e tornare a vincere immediatamente. Giocare in tutti i ruoli della difesa? In realtà io sono un difensore centrale, ma partecipare alla manovra della squadra per me è molto importante. Mi piace poter impostare il gioco e farlo da centrale o da terzino alla fine mi cambia poco. La cosa importante è che io possa avere il pallone tra i piedi. Assist a Ronaldo con il Sassuolo? Noi sappiamo che quando Cristiano non trova la via del gol si fa sempre trovare pronto per farlo e in quella partita aspettava in avanti in attesa che gli arrivasse la palla giusta. L'ho visto scattare e l'ho servito dandogli una palla con molta tranquillità. Poi dopo lui è venuto a ringraziarmi".