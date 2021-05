Il report dell'allenamento di oggi

TORINO - Di seguito riportiamo il report dell'allenamento della Juventus di oggi, svelato dal sito web ufficiale bianconero: "Quattro giornate di campionato e la finale di Coppa Italia (tra la penultima e l’ultima partita di Serie A). Sono questi gli ultimi cinque appuntamenti ufficiali per i bianconeri da qui al termine della stagione. L’obiettivo, come in occasione del match contro i friulani, non è cambiato: focalizzarsi su una gara alla volta. E il prossimo appuntamento vedrà la Juve impegnata nel match dell’Allianz Stadium contro il Milan, in programma domenica 9 maggio alle ore 20.45. Anche oggi, come capitato nella giornata di ieri, la sessione di allenamento si è svolta al mattino, ma con un focus differente: esercitazioni tattiche, prima di chiudere con una partitella. Domani, a due giorni dalla sfida contro i rossoneri, appuntamento nuovamente al mattino.

A proposito di Juventus dopo la vittoria con l'Udinese ha parlato il tecnico Andrea Pirlo: "Questa vittoria è arrivata con fatica e orgoglio ed era molto importante anche alla luce dei risultati del pomeriggio. Ci eravamo complicati la vita per una disattenzione, ma c'era grande voglia di portare a casa il risultato, voglia che si è vista fino all'ultimo ed era la cosa più importante. Sappiamo che dobbiamo raggiungere a tutti i costi la qualificazione in Champions: il gruppo c'è, è forte e ha voglia di lottare per raggiungere i suoi obiettivi. La squadra è unita, l'abbraccio finale lo dimostra, ma deve essere solo l'inizio perché mancano ancora partite importanti. Faccio i complimenti all'Inter e a Conte, hanno fatto un grandissimo campionato e l'hanno meritato. Per noi adesso si chiude un ciclo dopo 9 scudetti consecutivi, se ne apre un altro e vogliamo tornare a lottare per lo scudetto". Queste le parole di Bonucci ai microfoni di Juventus Tv: "Abbiamo portato a casa tre punti, ma la stagione è ancora lunga e, se ci accontentiamo di questi dieci minuti, significa che non abbiamo capito niente. Dobbiamo trovare le forze per arrivare all'obiettivo Champions e portare a casa la Coppa Italia".