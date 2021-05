Altobelli: “Donnarumma? Giusto farsi pagare quanto vale”

L'ex calciatore ha parlato

L'ex attaccane della Juventus Spillo Altobelli ha parlato intervistato dai microfoni di Leggo: "Juventus-Milan? Sarà partita tutta da gustarsi. Soprattutto per noi interisti, che abbiamo già vinto dopo 11 anni di attesa. Come finirà la corsa Champions? L’Atalanta, che esprime forza e bel gioco, credo andrà in Champions. Così come la Juventus, nonostante un brutto calendario e l’Inter che farà comunque di tutto per vincere lo scontro diretto. Per il terzo posto utile se la vedranno Milan, Napoli e Lazio. Sarà un finale appassionante. Domenica ci sarà Juventus-Milan? Chi verrà sconfitto rischierà di restare fuori dalla Champions, con la conseguente perdita di decine di milioni di euro. Inoltre, in caso di mancato quarto posto, vedo in pericolo le conferme di Andrea Pirlo e Stefano Pioli. Cosa farei al posto di Donnarumma? Se fossi in lui mi fermerei al Milan, perché è la sua squadra. Ma è anche vero che, in generale, un calciatore deve farsi pagare per quello che vale."