Il giovane Peeters fuori a tempo indeterminato

Una tegola si abbatte sulla Juventus e sul futuro di un giovane talento. Il calciatore Daouda Peeters, centrocampista classe 1999 di proprietà dei bianconeri e in forza in prestito allo Standard Liegi dovrà stare fermo per un periodo indeterminato. Al ventiduenne è stata diagnostica una neuropatia, che comporta un’alterazione dei nervi periferici che causa anomalie sensoriali e difficoltà motorie. Lo staff medico della Juventus è in continuo contatto con quello del club belga per essere aggiornato sulla condizione del giocatore.