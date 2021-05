I tifosi della Juve ricordano le vittime di Stresa: “Ci uniamo al dolore delle famiglie”

I tifosi bianconeri hanno esposto uno striscione in memoria delle vittime di Stresa

Nelle ultime ore il nostro paese è stato letteralmente scosso dal drammatico incidente avvenuto a Stresa, dove una cabinovia che portava circa 15 persone al suo interno si è drammaticamente sganciata, portandosi giu con se chiunque era al suo interno, per un volo di oltre 15 metri. Invani i tentativi di soccorso che, hanno registrato ben 14 vittime e un unico superstite, un bambino di appena 5 anni, attualmente ricoverato in rianimazione. Sono ancora tutte da capire le cause dell'incidente, ma al momento il danno maggiore sembra essere stato procurato dal freno di emergenza, apparentemente non funzionante e sul quale si stanno concentrando le indagini degli inquirenti. In tanti hanno voluto omaggiare e ricordare le vittime, tra tutti anche il gruppo dei Drughi bianconeri che, ha esposto uno striscione nella notte per manifestare tutto il loro cordoglio alle vittime e alle loro famiglie: "Uniti con le famiglie nel loro dolore, per le vittime di Stresa".