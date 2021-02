I duelli di Napoli-Juventus

TORINO – Il sito web ufficiale della Juventus, occasione della prossima sfida di Serie A tra Napoli e bianconeri, ha pubblicato un articolo con tutti i duelli più interessanti e belli della sfida negli corso degli anni. Di seguito li riportiamo.

BUSO VS ALEMAO

“Un Napoli-Juventus che rappresenta un’immediata rivincita per la squadra bianconera è quello che si gioca nel 1988-89. I partenopei hanno eliminato dalla Coppa Uefa la Signora, che si rifà in campionato andando a vincere 4-2 al San Paolo. Grande protagonista di giornata è Renato Buso, autore di una doppietta, exploit davvero ragguardevole tenendo conto dei suoi 19 anni d’età. A contrastarlo ci prova il brasiliano Alemao, una delle colonne del Napoli di quei tempi.

BAGGIO VS FERRARA

Un duello tra i più avvincenti proposto al pubblico di Napoli è quello tra Roberto Baggio, al suo primo anno da juventino, e Ciro Ferrara, che degli azzurri è un capitano piuttosto giovane. Siamo nel 1990-91, la sfida finisce 1-1. I due – già compagni di Nazionale – condivideranno poi un anno insieme a Torino, con la soddisfazione di vincere uno scudetto e una Coppa Italia all’inizio del ciclo di Marcello Lippi, mister proveniente proprio dalla panchina del Napoli.

LICHTSTEINER VS INLER

Sebbene finisca in perfetta parità, il 3-3 del 2011-12 del San Paolo viene vissuto dal popolo bianconero alla stregua di un successo, visto che per ben due volte Lichtsteiner e compagni sono chiamati a rimontare uno svantaggio di due reti. Qui vediamo lo svizzero impegnato in un confronto con un connazionale, Gokhan Inler: è il loro primo Napoli-Juventus, entrambi sono neo-acquisti dei rispettivi club.

POGBA VS CALLEJON

Paul Pogba contro José Maria Callejon: un duello tra i più incandescenti e tecnici tra i tanti registrati nei Napoli-Juventus dello scorso decennio. Il centrocampista francese al San Paolo ha firmato una delle reti più belle della sua carriera, a confermare le qualità balistiche mostrate con il suo primo gol in Serie A sempre contro il Napoli, in quel caso allo Stadium. Lo spagnolo è sempre stato un avversario difficile da affrontare e contro la Juve è sceso in campo 18 volte, andando a segno in 4 circostanze, equamente divise tra casa e trasferta.

BENTANCUR VS RUIZ

A separare Bentancur e Ruiz c’è un solo anno d’età. Lo juventino è un classe 1997, è più giovane di un anno rispetto allo spagnolo e nel calcio italiano ha fatto la sua apparizione in anticipo di una stagione sul rivale. Entrambi sono centrocampisti dal presente già importante e definito, come certificano le presenze in nazionale. Al San Paolo si sono affrontati direttamente due volte e il loro bilancio è di perfetta parità con una vittoria a testa, pure con lo stesso punteggio di 2-1″.