Juventus-Napoli, Gattuso si gioca il posto?

TORINO – Il recupero della gara di campionato tra Juventus e Napoli sta facendo discutere da mesi. Se le tante polemiche su protocolli, autorizzazioni e ricorsi non bastassero, a caricare la sfida in programma per il 13 febbraio potrebbe esserci anche il futuro di uno dei due tecnici. Gli ultimi risultati ottenuti da Gattuso non sono stati affatto convincenti e – secondo Sportmediaset – ‘Ringhio’ potrebbe essere vicino ad un ultimatum da parte della dirigenza partenopea. Il tecnico azzurro rischierebbe dunque la propria panchina, che potrebbe saltare in caso di eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Atalanta e di risultato negativo contro la Juve.

Un K.O. contro i bianconeri proietterebbe il Napoli forse troppo lontano dalla zona Champions, e potrebbe dunque risultare fatale per l’avventura di Gattuso. Il tecnico dei partenopei, dopo la sconfitta bruciante subita contro il Genoa, sarebbe finito sulla graticola. Sempre secondo Sportmediaset, De Laurentiis starebbe già valutando dei nomi per sostituirlo, pronto a prendere una decisione drastica in caso di altri scivoloni. Il nome in cima alla lista di ADL sarebbe quello di Rafa Benitez, vecchia conoscenza del Napoli, attualmente senza panchina. Anche per l’altro candidato si tratterebbe di un ritorno: sul taccuino del patron azzurro ci sarebbe infatti anche il nome di Walter Mazzarri. Difficile stabilire se le due soluzioni sarebbero pianificate a lungo termine, o se invece si tratterebbe di traghettatori.

Guardando alla lista degli infortunati del Napoli, verrebbe certamente da dare delle attenuanti a Gattuso. Tuttavia, le prestazioni mostrate dagli azzurri contro Genoa e Spezia, oltre alla brutta performance in Supercoppa, fanno pensare che possa esserci qualche problema di motivazione, oltre che tattico. Proprio in occasione della Supercoppa, si era parlato molto della sfida tra Pirlo e Gattuso, notoriamente amici e compagni di mille battaglie da calciatori. Sarebbe certamente curioso se proprio il prossimo incontro tra gli ex pilastri del Milan e della Nazionale dovesse costare la panchina a uno dei due.