I duelli di Juventus-Udinese

TORINO – Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato tutti i più grandi duelli tra giocatori dell’Udinese e della Juventus nel corso degli anni. Di seguito riportiamo quelli più interessanti e particolari: “I precedenti di Juventus-Udinese in campionato sono 46 e hanno visto prevalere i padroni di casa in 35 circostanze. Dentro la storia della sfida ci sono duelli che hanno rappresentato un motivo interessante, come in questa foto del 1984 che propone una situazione insolita ponendo a confronto diretto due numeri 3: Antonio Cabrini e Cesare Cattaneo, il terzino sinistro dell’Italia Mundial e un difensore che la Juve ha iniziato a sfidarla dal 1970 con la maglia del Milan“.

NEDVED VS FELIPE

“2005-06: Juventus-Udinese è una gara risolta da una rete di Alessandro Del Piero. Nella consueta determinazione di Pavel Nedved e nel cercare di contrastarlo da parte di più giocatori ospiti c’è la sintesi di una partita difficile. Nel gruppo spicca un veterano di tante sfide contro la Juventus, il brasiliano Felipe, che in Friuli ha vissuto la sua prima esperienza in Italia, per poi militare anche in tanti altri club: Fiorentina, Cesena, Siena, Parma, Inter e Spal“.

CAMORANESI VS BERTOTTO

“Più volte, nel passato, negli incontri disputati a Torino tra Juventus e Udinese a vestire il bianconero sono stati gli ospiti. Succede anche nel 2004-05, quando a prevalere sulla squadra diretta da Luciano Spalletti è la Juventus di Fabio Capello. Nel risultato di 2-1 ha un peso Mauro German Camoranesi, autore della seconda rete della Signora. La foto lo ritrae proprio nell’istante in cui batte a rete con successo con un sinistro di grande efficacia. A rincorrerlo senza poterlo contrastare vi è Valerio Bertotto, bandiera del club con 404 presenze, superato solo da Antonio Di Natale“.

ZIDANE VS GIANNICHEDDA

"Ci sono partite che non vanno per il verso giusto, anche quando i grandi campioni provano a prendere per mano la squadra. Juventus-Udinese del 2000-01 termina 1-2 ed è l'ultimo confronto tra bianconeri di Torino e di Udine che vede in campo Zinedine Zidane, destinato ad approdare l'anno dopo a Madrid. Alla Juve invece arriverà successivamente Giuliano Giannichedda, qui intento a contrastare un'avanzata del francese sotto gli occhi del compagno di squadra Stefano Fiore: con 188 presenze suddivise in 6 stagioni è l'Udinese il club nel quale il centrocampista ha giocato di più nella sua carriera (46, invece, le partite disputate con la Signora dal 2005 al 2007)".