I convocati della Roma: out Pedro, El Shaarawy, Pellegrini e Reynolds. C’è Dzeko

TORINO – Il profilo Twitter ufficiale della Roma, ha pubblicato i convocati per la sfida di domani alle 18 all’Allianz Stadium contro la Juventus. Out Pedro (non al meglio), Pellegrini (squalifica) ed El Shaarawy e Reynolds (si sono allenati ma ancora non hanno adeguata forma fisica). Di seguito riportiamo il tweet dei giallorossi.

Scelte che ha spiegato il tecnico Fonseca quest’oggi in conferenza stampa: “Non so chi sia più forte tra noi e loro: non mi piace analizzare queste cose, anche perch1è siamo due squadre completamente diverse. La Juventus è una squadra fortissima, che ha un bravissimo allenatore. Sono diversi da quelli che abbiamo affrontato all’andata: adesso la Juve è più forte. Hanno più dinamicità e riescono a sfruttare meglio le loro grandi individualità. Noi, adesso, ci troviamo in un buon momento di forma e abbiamo molto fiducia. Entrambe le squadre sono fiduciose e in un buon momento. Quando la Juve ha più tempo per lavorare, poi, si trova anche meglio in campo e riesce a giocare con più dinamicità e a sfruttare la profondità. Le loro individualità, poi, le conosciamo tutti. Come dicevo, sono più forti adesso di quando li abbiamo affrontati all’andata. Alla mia squadra, per domani, chiederò quello che chiedo ogni volta: essere ambiziosa”.

Poi ancora: “Dzeko? Non ho nulla da aggiungere rispetto a quello che ha detto Pinto. Abbiamo parlato, va tutto bene. Dzeko si è allenato bene, ma il capitano domani sarà Cristante. Borja Mayoral? Borja non ha bisogno della prossima partita. È un giovane con qualità, che sta giocando molto bene e che deve rimanere concentrato per fare una buona partita domani. Se ci sarò anche il prossimo anno? Io penso solo al presente, che è la partita di domani con la Juventus. È importante quello che possiamo fare adesso, ora”.