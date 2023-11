Ag. Huijsen: “Vuole guadagnare spazio. Sta facendo il suo percorso”

Dean Huijsen può essere il futuro della Juve. Dalla Next Gen alla prima squadra per guadagnarsi la fiducia di Max Allegri . Il tecnico lo ha promosso ufficialmente insieme a Yldiz attestandogli la massima fiducia, dopo la vittoria di San Siro e ora il giocatore è al lavoro per guadagnare ancora più minutaggio. Nonostante sappia che davanti a lui nelle gerarchie ci siano Danilo, Bremer, Gatti e Rugani . Non sarà facile trovare spazio ma la Juve può gestire un talento di 18 anni per il futuro. Non è da escludere un prestito anche se il suo agente spera di poter vedere il suo assistito in campo anche in questa stagione.

Le parole dell'agente

Ma cambiare gerarchie in una squadra che ha messo le marce alte dopo la sconfitta di Sassuolo è difficile, soprattutto se hai diciotto anni: “Dean è finalmente in prima squadra, dopo il ritiro negli Stati Uniti è entrato nel giro e ora c’è ufficialmente - le parole di Alejando Santisteban a Tmw - Chiaramente non è facile giocare in una squadra in lotta per lo Scudetto, Allegri fa le sue scelte e la Juve non prende gol da sei partite”. Ma Dean è al lavoro per trovare spazio: “Vuole guadagnare la fiducia del mister, vedremo se ci sarà una possibilità, magari a partita in corso. Sta facendo il suo percorso”.