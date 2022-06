Higuain: “Ho la pelle d’oca a pensare con chi ho giocato”

Se il grande calcio lo ha conosciuto in Spagna, è in Italia che si è consacrato. Prima al Napoli, dove ha segnato valanghe di gol e ha stabilito il record di gol segnati in una singola stagione di Serie A, ben 36, (eguagliato da Ciro Immobile). Poi il passaggio alla Juventus, dove è stato protagonista di gol decisivi per i successi bianconeri: "La verità è che se mi guardo indietro e vedo tutti i giocatori con cui ho potuto giocare, mi viene la pelle d'oca. E ancora non mi sono stancato di giocare. Ronaldinho l'ho affrontato, con Roberto Carlos sono stato compagno di squadra, con Dybala ci ho giocato, anche con McKennie sono stato compagno di squadra, anche se abbiamo condiviso solo qualche giorno alla Juventus. A oggi vedo alcuni con cui ho giocato che si sono ritirati e penso: "Quanti risultati ho ottenuto in carriera, vero?". Spero un giorno di rendermene conto".