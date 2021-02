Hauge: “Scudetto possibile con il Milan, ne riparleremo tra 10 o 15 gare”

TORINO – Il centrocampista del Milan, Jens Petter Hauge, ha parlato ai microfoni di Kicker.de circa la sua esperienza in rossonero e del tema scudetto. Il club milanese è infatti n lotta con Inter e Juventus. Di seguito riportiamo le sue parole: “In quei giorni di settembre ero in contatto con il Brugge per il trasferimento al club belga. Poi giocammo in Europa League contro il Milan. Dopo la gara tutto è successo molto velocemente, non ho dovuto pensarci due volte. I rossoneri mi hanno subito contattato, dicendo che erano rimasti entusiasti dalle mie qualità e si fece una rapida trattativa. Se un club come il Milan ti fa un’offerta devi prenderla. Volevo restituire qualcosa al club che mi aveva dato una chance quando ero ancora molto giovane, credettero in me e mi diedero una possibilità. Per questo sono contento che il Bodo abbia avuto diversi soldi dalla mia cessione. L’offerta rifiutata del Brugge? Il Bodo e il Brugge erano d’accordo per una cifra che aveva accontentato il club, però io rifiutai, c’erano ancora diverse opzioni”.

Poi ancora: “L’età della squadra? E’ uno dei motivi per cui ho deciso di firmare con il Milan, perché ci sono tanti ragazzi come me che sono agli inizi delle loro carriere e che vogliono migliorare ogni giorno. Il calcio che giochiamo qui è perfetto per me, è veloce, offensivo e dominante. Ibrahimovic? Anche in allenamento ha aspettative molto alte, è fantastico avere la possibilità di imparare da lui ogni giorno. Mi parla a lungo e mi dà consigli. Come gioca lui, come giochiamo noi e come posso giocare io, come lavoro col pallone e senza. Scudetto? E’ una bella domanda, ne riparleremo tra dieci/quindici gare. Penso sia possibile”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<