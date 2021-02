Inter-Juventus è stata per Buffon la gara numero 1100 in carriera

TORINO – Secondo quanto riportato dal sito web ufficiale della Juventus, con Inter-Juve Gianluigi Buffon ha disputato ieri sera la gara numero 1100 in carriera tra club e nazionale italiana. Il traguardo dell’estremo difensore non è la sola interessante statistica della sfida di Coppa Italia. Uno dei dati più curiosi è che la Juventus non restava imbattuta nella competizione per otto partite di fila da marzo 1993. Ennesimo record, invece per CR7: l’attaccante è il primo giocatore nei top 5 campionati europei ad aver realizzato più doppiette in questa stagione: “Gianluigi Buffon ha disputato ieri sera la sua gara numero 1100 tra club e nazionale maggiore. E ha festeggiato il traguardo con una parata sensazionale su Darmian.

GLI ALTRI FACTS

La Juventus ha vinto la semifinale di andata di Coppa Italia in quattro delle ultime cinque occasioni (1N), di cui due volte contro l'Inter – 3-0 nel gennaio 2016 in precedenza. Era dal marzo 1993 che la Juventus non restava imbattuta per otto gare di fila in Coppa Italia, reduce da cinque vittorie e tre pareggi. La Signora ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro l'Inter tra Serie A e Coppa Italia (1P), segnando in ciascuna vittoria due reti. La Juventus ha vinto cinque gare consecutive in tutte le competizioni per la prima volta dal gennaio 2020, subendo un solo gol nel parziale. Cristiano Ronaldo è il giocatore dei top-5 campionati europei ad aver realizzato più doppiette in questa stagione considerando tutte le competizioni (otto). Con la maglia della Juventus CR7 ha segnato sei reti in otto sfide al Meazza in tutte le competizioni: tre contro l'Inter e tre contro il Milan. Inoltre è il giocatore di Serie A ad aver segnato più gol su rigore tra campionato e coppe in questa stagione (sette)".