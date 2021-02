Milito: “Inter-Juve? Bianconeri imparano dalle sconfitte. Scudetto? Spero sia l’anno dei nerazzurri”

TORINO – L’ex attaccante dell’Inter del Triplete, Diego Milito, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa la partita di stasera tra Inter e Juventus di Coppa Italia: “Campionato? L’Inter farà bene a dimenticare quella vittoria. Meritatissima, certo, arrivata dopo una prestazione completa. Ma la Juve è una grande squadra. E le grandi squadre imparano sempre dopo una sconfitta. Questa poi è una competizione diversa: lo scontro è su 180 minuti, in campo si ragionerà anche su questo. Coppe tolgono energie al campionato? Bah… Non sono mai stato d’accordo. Questa è una semifinale. E siamo di fronte a un trofeo che nessuno può snobbare. Tantomeno club come Inter e Juve, che hanno l’obbligo di provare a vincere tutto. E poi, le racconto questo: nel 2010 la Coppa Italia fu il primo trofeo vinto del Triplete, in ordine temporale. Ci diede la spinta e la fiducia per vincere campionato e Champions. Onestamente, non sono sicuro che se avessimo perso quella finale contro la Roma, avremmo avuto poi la stessa forza di vincere le altre due competizioni“.

Poi ancora: "Scudetto? Penso possa essere davvero l'anno dell'Inter. Ha tutto per esserlo: c'è una buona rosa, una buona difesa, due grandi attaccanti come Lukaku e Lautaro e un giocatore come Sanchez in grado di aggiungere qualità. Caso Ibra-Lukaku? La carriera parla per loro, non è un episodio che può rovinare tutto. Quelle cose possono accadere, in campo. Anche io venivo provocato, ma la reazione non si può mica prevedere: dipende da quel che ti passa per la mente in quel momento. Sì, forse hanno un po' esagerato, tirandola troppo per le lunghe. Eriksen? A ma piace proprio Eriksen come calciatore, in assoluto. Ha tanta qualità che può far comodo all'Inter, a prescindere dalla posizione".