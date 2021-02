Harden saluta Dybala in maglia bianconera: “Sono un tuo fan, buona fortuna per la stagione”

TORINO – Con un video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale della Juventus, il famosissimo cestista NBA, James Harden, ha salutato l’attaccante bianconero, Paulo Dybala. Il campione dei Brooklyn Nets si è fatto riprendere con la maglia della Juventus ed ha pronunciato queste parole: “Come va Dybala? Sono la barba (the beard) James Harden. Volevo solo salutarti e dirti che sono un tuo grande fan, buona fortuna per la stagione”. Di seguito riportiamo il video.

Anche sul profilo ufficiale Instagram della Juventus, i bianconeri hanno pubblicato un post con Harden in posa con la maglia bianconera. Sotto, questa divertente didascalia: “Barba o maschera? La risposta è entrambe”. Di seguito riportiamo il post.

Dybala che non sarà disponibile per il match contro il Napoli e rientrerà probabilmente in occasione della partita di Champions League contro il Porto. In merito a ciò, ha parlato il tecnico Andrea Pirlo in conferenza stampa: “Arthur ha molto dolore, dovrà essere valutato ogni giorno. Paulo anche sta facendo il suo percorso anche se il doloro al ginocchio persiste e si valuterà giorno per giorno. Bonucci oggi si allena con noi, cosi come Ramsey, e vedremo se portarli a Napoli. Domani sarà una gara stile Supercoppa, una gara importante per tutte le due squadre. Napoli-Juve è importante per tutte e due, ci sarà tensione per i tre punti in palio.

Noi veniamo da un buon momento, loro meno, ma la posta in palio si farà sentire. Noi guardiamo a noi e pensiamo a vincere e fare più punti possibili. Non guardiamo chi ci sta dietro ma chi è davanti, quindi andremo a Napoli per vincere e cercare di conquistare i tre punti. Dopo la sconfitta contro l’Inter la squadra ha alzato il livello in finale di Supercoppa e da lì è iniziato un cammino più convincente. Abbiamo sempre detto di aver bisogno di tempo per mettere a posto i giocatori e le nostre situazioni tattiche da migliorare sia in fase offensiva che difensiva. Poi i risultati ti fanno lavorare meglio”.