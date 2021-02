Dybala verso il rientro con il Porto

TORINO – La Juventus è attesa domani dalla sfida contro il Napoli, che si disputerà allo stadio Maradona della città partenopea. La partita, valevole per il girone di ritorno, verrà giocata prima della sfida di andata, che ancora non ha una data certa visto il rinvio da parte del Collegio di Garanzia del CONI che ha ribaltato la decisione della vittoria a tavolino della Juventus, ottenuta dopo che il Napoli non si era presentato a Torino. Una sfida inoperante quella di domani per gli uomini di Andrea Pirlo, che vorranno continuare la striscia di risultati positivi che stanno inanellando dalla metà di gennaio.

La squadra bianconera affronterà quindi gli uomini di Rino Gattuso, per poi volare a Oporto per l’inizio della fase finale della Champions League, che vedrà la Vecchia Signora giocare contro il Porto nella doppia sfida valevole per gli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. Andrea Pirlo presenterà tra poco la sfida contro il Napoli, e per domani avrà quasi tutto il gruppo a disposizione, tranne che le defezioni rappresentate da Arthur, Aaron Ramsey e Paulo Dybala.

Se le condizioni del gallese non preoccupano più di tanto, Arthur è alle prese con la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea, con le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno, mentre Paulo Dybala ancora ha bisogno di qualche giorno per recuperare appieno. La Joya non ha ancora recuperato appieno dall’infortunio al legamento del ginocchio sinistro, con i medici e il giocatore che hanno scelto di usare più giorni per recuperare al meglio. Una ricaduta in questo momento della stagione sarebbe infatti deleteria per l’argentino, che sarebbe costretto a saltare anche tutta la parte finale della stagione. La Juve lo aspetta, con Dybala che non vede l’ora di riabbracciare la sua Signora.