Gullit su De Ligt: “In campo deve stare piu calmo. E’ calato, ma non solo per colpa sua”

L'ex stella del Milan ha parlato del difensore bianconero

Il pareggio contro il Milan non è servito a migliorare la posizione di classifica dei bianconeri che, restano ancora a secco di vittorie in campionato eguagliando di fatto il record negativo del 61. Nonostante la Juve abbia giocato un ottimo primo tempo contro i rossoneri, forse il migliore da inizio stagione, non si riesce ancora a vedere un gruppo unito e consolidato come lo è stato almeno da 10 anni a questa parte, aumentando inevitabilmente i timori e le preoccupazioni di tutti i tifosi juventini.

Juve che, registra anche il primato della peggior difesa dei maggiori campionati europei, con 6 gol subiti in appena 4 gare, a dimostrazione del fatto che l'età anagrafica di Chiellini e Bonucci non gioca piu a favore del club della Continassa e che l'olandese de Ligt sembra essere un lontano parente di quello visto nella passata stagione.

A commentare il negativo momento di forma dell'olandese è stato anche l'ex Milan Ruud Gullit, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni al termine dell'evento Giacinto Facchetti Awards, svoltosi a Milano: "Ha avuto un periodo difficile, ma non solo per demeriti suoi. All'Ajax giocava in un modo diverso, lì si pensa a valutare un difensore quando ha la palla tra i piedi. Qui in Italia ha dovuto imparare anche a fare gioco, il che lo è meglio secondo me. Spero che si calmi un po', ogni tanto è un po' agitato e deve giocare piu tranquillo. E' un talento ma si deve calmare, può diventare meglio di quello che abbiamo visto all'Ajax".