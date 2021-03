Gravina: “Lazio-Torino è un caso diverso da Juve-Napoli”

Il presidente della FIGC ha rilasciato delle dichiarazioni

SUL CASO TORINO-LAZIO - "Se ne esce rispettando quelli che sono i principi sanciti all'interno del protocollo. Un 'gentlemen agreement' molto chiaro, che regolamenta il rapporto legato alla competizione sportiva. E poi c'è un altro principio, che è quello della tutela alla salute, ovviamente sovraordinato e nelle competenze delle singole Asl. Un consiglio alla Lega? Non devo dare nessun consiglio. Ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva. Hanno tutti gli elementi per prendere la decisione più giusta. Credo che oggi ci sia un'oggettiva impossibilità, in base a quanto prescritto dall'Asl di Torino, nel poter ipotizzare la disputa della gara oggi. Chiaro che poi dovranno fare delle riflessioni per quanto riguarda il posizionamento del calendario, particolarmente intasato".