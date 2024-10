Grassia: “Molti errori di Marinelli in Juventus-Cagliari”

Grassia è ritornato sulla performance di Marinelli in Juventus-Cagliari: per il giornalista, l'arbitro avrebbe commesso diversi errori gravi

Intervistato a Radio Sportiva, Filippo Grassia ha parlato degli episodi da moviola di Juventus-Cagliari. Ecco le sue parole: “Per regolamento, questi rigori ci sono. E, per esempio, parlando di Juventus-Cagliari, Marinelli ha commesso diversi errori. Non si capisce, ad esempio, perché al quarto minuto non abbia ammonito Gatti, che ha dato un pestone ad Augello; quello è giallo tutta la vita, caro Marinelli. Tuttavia, sui rigori non gli do particolari colpe, poiché dal vivo non si era capito che Luperto avesse toccato il pallone, anche se, in realtà, qualcosa doveva esserci, altrimenti la sfera non sarebbe finita in calcio d’angolo. Il tocco c’è stato, forse involontario, ma la colpa di Luperto era di avere il braccio alto, sopra la spalla. Anche se è ricaduto, il braccio non doveva tenerlo in quella posizione”.

Grassia: “Su Conceicao non c’è simulazione”

Il giornalista ha proseguito: “Per quanto riguarda il secondo rigore, è stato aiutato dal VAR, ma in diretta si vedeva che Douglas Luiz aveva commesso fallo su Piccoli. Tra l’altro, nonostante la sua esperienza e i 50 milioni spesi per lui, Douglas Luiz aveva già causato un altro rigore contro il Lipsia. E poi arriviamo all’ammonizione: io dico né rigore né simulazione. Non era un rigore perché, comunque, la spinta di Obert su Conceição c’è stata. Se poi Conceição ha accentuato la caduta, non lo sappiamo, ma non si trattava di simulazione. La spinta non era lieve come quella del giocatore dell’Empoli su Romagnoli, quando la squadra toscana è andata in vantaggio contro la Lazio. Qui la spinta c’è stata, ma non era né da rigore né da simulazione, anche se Conceição ha un po’ accentuato la situazione”.