Globe Soccer Awards: Chiellini e Bonucci tra i candidati per il premio del miglior difensore 2021

I due difensori bianconeri sono tra gli 8 migliori difensori del 2021

La Juve è chiamata ad una reazione immediata dopo la cocente sconfitta per 4-0 contro il Chelsea in Champions. Ma non sarà un impegno affatto semplice quello che i bianconeri dovranno affrontare nell'anticipo di sabato, quando a far visita alla Vecchia Signora ci sarà l'Atalanta di Giampiero Gasperini. A maggior ragione, diventa ancora piu fondamentale cercare di fare i 3 punti, soprattutto in virtù della classifica che ora vede i bergamaschi distanti appena 4 punti e che, in caso di vittoria si assottiglierebbe ad 1 punto di distacco.