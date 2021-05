Gli ex arbitri in coro: “Giusti il rigore per la Juve e la punizione precedente”

Le dichiarazioni degli ex fischietti Chiesa e Cesari

redazionejuvenews

Grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha ottenuto un successo importante in ottica Champions in casa dell'Udinese. A far discutere, il giorno dopo, è come sempre la direzione di gara dell'arbitro, in questo caso Chiffi. Nel mirino delle polemiche la punizione concessa ai bianconerida cui poi è scaturito il rigore realizzato da Cristiano Ronaldo.

Ai microfoni di calciomercato.com, l'ex fischietto internazionale Massimo Chiesa ha invece fatto i complimenti a Chiffi: "Il cronometrista ufficiale della gara è Chiffi, guardiamo i due tabelloni. Uno dice 44’19” ma quello in basso indica 46’22”, ecco il motivo della protesta. Non se se queste proteste hanno davvero condizionato il direttore di gara ma sono esagerate e non hanno ragione di essere, Paratici ha passato tutta la gara a parlare col telefonino e non si è accorto di niente. Il gol del pareggio della Juve? La scarpetta nera di Cuadrado anticipa il giocatore dell’Udinese, togliendolo dalla sua disponibilità e il giocatore gli va addosso, per me è fallo e Chiffi ha ragione. Infine anche il rigore per la Juve è netto: il braccio sinistro di De Paul in barriera è alzato, è da punire".

Conferma anche l'altro ex arbitro Graziano Cesari: "L’Udinese protesta per la direzione di gara di Chiffi e in particolare per un episodio. Nessun dubbio sul rigore concesso alla Juve per il gomito altissimo e largo di De Paul su punizione di Ronaldo, ma è proprio la punizione a far infuriare i padroni di casa e in particolare il dirigente Marino. C’è il contatto tra Larsen e Cuadrado ed è proprio il colombiano ad anticipare l’avversario: giusto dunque fischiare, c’è la punizione che determina il rigore in favore della Juve. Manca un giallo a Nuytinck per fallo ai danni di Cuadrado al limite dell'area, ma Chiffi complessivamente dirige bene il match".