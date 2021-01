Gli auguri social della Juventus a Claudio Marchisio

TORINO – Con la maglia della Juventus ha collezionato ben 389 presenze e 37 gol in 11 anni, dopo aver mosso i primi passi da calciatore proprio nel settore giovanile della Vecchia Signora. Stiamo parlando di Claudio Marchisio, detto il Principino, che oggi festeggia il suo 35esimo compleanno. Nato a Torino il 19 gennaio 1986, l’ex centrocampista della Nazionale Italiana, con cui ha totalizzato 55 presenze e 5 reti, ha legato a doppio filo la maglia bianconera alla sua pelle. Infatti, ha iniziato nel 1993, a soli 7 anni, nelle giovanili del club, per poi crescere fino ad esordire in prima squadra in Coppa Italia il 19 agosto 2006, all’inizio della stagione in Serie B della Juve.

L’esordio in Serie A, invece, avviene il 26 agosto 2007 con la maglia dell’Empoli, dove era stato girato in prestito insieme al compagno di squadra Sebastian Giovinco. Dopo una stagione, torna alla base ed esordisce in Champions League il 26 agosto del 2008, nel terzo turno preliminare contro gli slovacchi dell’FC Artmedia Petržalka. La vera svolta, però, arriva nella stagione 2011-2012, quando sulla panchina della Juve arriva Antonio Conte: da lì in poi, il centrocampista azzurro ha iniziato a vincere con la squadra una lunghissima sfilza di trofei. Ora, nel suo palmares personale, può vantare ben 7 Scudetti di fila, 4 Coppe Italia (anche queste consecutive), e 3 Supercoppe Italiane. Con la Nazionale, poi, ha giocato anche una finale degli Europei nel 2012, purtroppo persa per 4-0 contro la Spagna.

Oggi, la Juventus ha voluto celebrare il suo compleanno con un bellissimo video pubblicato sul proprio sito web ufficiale e condiviso di nuovo sui social. “«È come il giorno di Natale, quando ti presentano il tuo sogno dentro una scatola e tu lo apri e vedi che si sta realizzando» Ancora tanti auguri, Principino Claudio Marchisio!” sono le parole del club bianconero su Twitter, dove ha postato il filmato.

