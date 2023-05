Giroud: “Siamo molto felici, anche se non è stata una grande partita”

Ecco le parole dell'autore del gol rossonero, Olivier Giroud al termine di Juve-Milan: "Siamo molto felici anche se non è stata la nostra migliore partita. Abbiamo fatto gol e poi abbiamo gestito bene. Non una grande partita ma abbiamo conquistato 3 punti, questo è l'importante alla fine per noi. Il mio futuro? Io provo a stare sempre in buone condizioni fisiche. La testa ci sta: ho la determinazione di continuare a giocare. Se il fisico mi segue continuerò. L'anno scorso abbiamo fatto molto bene in campionato e male in Champions. Quest'anno viceversa. il prossimo anno vogliamo fare bene su entrambi i fronti. Spero che Leao resti per altri dieci anni al Milan".