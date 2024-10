Giletti: “L’obiettivo della Juve deve essere la Champions League”

Massimo Giletti ha parlato dell'avvio di stagione e degli obiettivi della Juventus: per il giornalista, lo Scudetto non sarebbe tra questi

Intervistato per Laziopress.it, Massimo Giletti ha parlato degli obiettivi stagionali della Juventus. Ecco le sue parole: “Questa Juventus deve arrivare, per gli investimenti fatti, ad entrare in Champions League. Dove si possa collocare? Non lo so è un campionato strano, al ribasso, con un’unica squadra che conoscendo molto bene l’allenatore, Antonio Conte, secondo me è destinata a vincere il campionato, il Napoli. Le rivoluzioni hanno bisogno di tempo, quella era l’unica strada possibile della Juventus, poi quando inserisci nove giocatori nuovi all’interno di un nuovo sistema di gioco ci vuole molta pazienza e tempo. Ci sono momenti in cui sei più brillante, altre volte alterni partite con qualche difficoltà soprattutto in campo italiano con squadre molto tattiche. Vedo che la Juve fa fatica a penetrare le difese mentre quando gioca in campo aperto è molto più pericolosa”.

Giletti: “Contro la Lazio partita aperta”

Il giornalista ha poi parlato della prossima sfida di campionato alla Lazio: “Mi aspetto una partita difficile, perché la Lazio è sempre competitiva, ha recuperato alcune situazioni iniziali complicate, ma anche lì c’era l’innesto di un nuovo allenatore con un nuovo metodo di gioco, bisognava capire che squadra fare e adesso ci sono le idee chiare. A noi mancano cinque giocatori di cui tre/quattro titolari quindi la Lazio ha una grande occasione, ma la Juventus in casa è sempre la Juventus, sarà una partita aperta”.