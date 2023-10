Gasperini: “La Juventus è forte ma con meno certezze delle milanesi”

Gian Piero Gasperini, intervistato per La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle rivali dell'Atalanta ai vertici della Serie A. Tra queste c'è la Juventus: "La Juve è forte, ma ha qualche certezza in meno rispetto a Milan e Inter. Il Napoli ha problemi e perderà Osimhen per la Coppa d’Africa, ma resta la squadra che ha stravinto il campionato".