Mercato, Galliani su Colpani: “Juve? Non ho ancora parlato con nessuno”

L'amministratore delegato dei brianzoli ha parlato del presunto interesse delle big per il suo gioiello: a oggi non si muove

Dopo un avvio di stagione con qualche difficoltà, il Monza sta ritrovando solidità ed anche nella sconfitta con la Roma ha disputato una grande partita. Palladino sta cercando di rimodulare una squadra che in estate ha visto partire giocatori determinanti come Carlos Augusto e perdere per infortunio giocatori come Caprari. Nonostante questo, abrillare particolarmente è Andrea Colpani, che si è guadagnato la titolarità e sta dimostrando il suo valore sfida dopo sfida. Viste le prestazioni, il classe ’99 avrebbe attirato su di sé gli interessi delle big italiane.