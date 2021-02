Futuro McKennie: la Juve ha deciso sul riscatto

I bianconeri hanno preso la loro decisione sul riscatto del centrocampista americano dallo Schalke04

Il successo di lunedì scorso contro il Crotone, per la Juventus, ha messo fine ad una serie negativa che aveva portato due sconfitte tra campionato e Champions League. Prima il ko di Napoli a causa del rigore di Insigne, poi la debacle di Oporto firmata da Tameri e Marega (col gol di Chiesa che tiene vive le speranze di qualificazione). Ma non solo, perchè ora i campioni d'Italia in carica sono al terzo posto in classifica a meno quattro dal Milan e a meno otto dall'Inter, rientrando così nel vivo della lotta scudetto. Contro i calabresi, a scacciare i fantasmi di un momento non facilissimo, sono bastate la doppietta di Cristiano Ronaldo e la rete di Weston McKennie, giunti rispettivamente a 18 e 4 reti nel corso di questa annata in Serie A. E per il centrocampista americano, ora, si aprono importanti scenari per il futuro.