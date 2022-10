Torino-Juventus: le formazioni ufficiali

Dopo la rovinosa sconfitta contro il Milan della settimana scorsa, e quella contro il Maccabi in Champions League di martedì, la Juventus è attesa questa sera dal derby contro il Torino, nuovo spartiacque della stagione della squadra bianconera. Allegri ed i suoi sono costretti a vincere per non perdere altro terreno dalla testa della classifica, e per non inasprire una crisi che sembra senza fine.