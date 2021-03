Filippo Tortu: “Oggi non tifo Cagliari, spero Cr7 resti. Su Pirlo e Rabiot…”

Le dichiarazioni del velocista e tifoso juventino

"Troppo facile fare il tifoso solo quando si vince. Credo nello scudetto, nello sport nulla è scontato. Eliminazione dalla Champions League? Più tristezza che rabbia. Ma l’uscita più dolorosa per me è stata quella con il Real, il 3-1 con rimonta pazzesca mancata. L’ho vista in raduno con la Nazionale, prima fila di sedie davanti alla tv di juventini, dietro tutti gli altri a gufare. Cristiano Ronaldo? Troppo semplice pensare che se prendi il migliore vinci. Può funzionare nel basket, che si basa su tanti possessi: se hai LeBron James è più semplice. Ma di pari passo con il suo arrivo abbiamo un po’ perso a centrocampo. Ora io spero che CR7 ci riprovi e voglia rimanere . Mi sembrava felice di Torino e dei tifosi. Lui in campo e Pirlo in panchina: Andrea ci regalerà delle gioie.

Tifo per Nedved? In camera ho ancora un quadretto suo che avevo preso da bambino. Giovani della Juve? De Ligt mi aveva colpito sin dall’anno in cui esordì nell’Ajax: lui, Chiesa e Arthur possono essere le basi su cui rifondare. Fede top per voglia e atteggiamento fuori dal campo: conta tanto. Ritiro di Chiellini a fine stagione? Giusto decida lui, ma gli farei un contratto fino a 50 anni solo per come ha marcato Lukaku. Hakimi? Uno come Rabiot ha poco da invidiargli: che strappi! O Theo Hernandez, ma a me piace anche Lazzari. Cagliari-Juve? L’isola ce l’ho tatuata sul fianco. Col Cagliari rapporto di amicizia, loro gentili con me e io portafortuna: quando ero allo stadio facevano sempre risultato. Ma contro la Juve non posso tifarli...".