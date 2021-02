F.Inzaghi: “Inter la più forte insieme alla Juve. Conte crede nello scudetto”

TORINO- Grazie al successo ottenuto sulla Lazio, l’Inter ha approfittato del ko del Milan a La Spezia, portandosi in testa alla classifica del campionato. Al terzo posto troviamo poi la Roma, che a sua volta ha sfruttato il ko della Juve a Napoli per riprendersi il gradino più basso del podio. Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha commentato alla Domenica Sportiva la lotta allo scudetto:

“Con l’Inter ci sta perdere, anche se la Lazio ha fatto una buona partita. So che Simone ci teneva tanto, veniva da sei risultati utili consecutivi e voleva continuare questa striscia. Bisogna riconoscere che alla Lazio mancavano difensori titolari, che sono Luiz Felipe e Stefan Radu. Come se ai nerazzurri mancassero Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Sarebbe complicato sostituirli. Poi Lukaku ha fatto la differenza, ma è stato preso per questo. La Lazio ha sempre tenuto il comando del gioco, mentre l’Inter ha fatto la partita che doveva fare. L’Inter in Serie A è la più forte insieme alla Juventus. Non avendo altre competizioni, ha il dovere di lottare fino all’ultimo per lo scudetto.

Conte? Adesso è felice. Conoscendo quanto è ambizioso, so che vuole vincere lo scudetto. Con una rosa del genere, essendo l’ultimo obiettivo rimasto, so che vuole vincere. Non penso andrà via a fine stagione, è dura trovare squadre più forti dell’Inter in tutta Europa. Io me la terrei stretta. Ha già allenato tante squadre, non è che ce ne siano tantissime altre in giro. Può lavorare bene a Milano ancora per un altro po’ di anni. Io in futuro sulla panchina dell’Inter? Per la mia storia al Milan, difficilmente potrà mai succedere una cosa simile. Perché quando fai questa professione devi sempre guardare avanti, ma la mia storia con il Milan è qualcosa di indissolubile, per tutto quello che abbiamo vinto insieme negli anni. Come per Carlo Ancelotti, a cui credo manchi solo l’Inter”.