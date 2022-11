Juventus, Exor ha scelto il nuovo presidente: Gianluca Ferrero

Nella serata di ieri il mondo bianconero è stato sconvolto da una notizia clamorosa e inaspettata: le dimissioni dell'intero CdA della Juventus . Andrea Agnelli , nella sua lettera rivolta a tutti i dipendenti, ha spiegato come la situazione attuale abbia portato alla scelta di cambiare "formazione" . Una formazione per affrontare la partita delle accuse legate all'Inchiesta Prisma , che ha portato a tutto questo. Già ieri sera era stato comunicato il nome del nuovo direttore generale, Maurizio Scanavino , che è un uomo di fiducia di John Elkann . Oggi invece è arrivata anche l'indicazione del nuovo presidente , che sarà Gianluca Ferrero .

Di seguito il comunicato stampa rilasciato da parte di Exor: "Con riferimento alle decisioni assunte ieri dal Consiglio di Amministrazione di Juventus FC e in vista della sua Assemblea convocata per il 18 gennaio 2023, Exor comunica che indicherà Gianluca Ferrero per la carica di Presidente di Juventus.