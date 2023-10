Ex Juve, Vucinic nei guai: condannato per frode fiscale

Brutte notizie per Mirko Vucinic. L'ex calciatore bianconero è stato condannato a due anni per frode fiscale.

Non è di certo un periodo fortunato per i calciatori della Juventus, tra doping, scommesse e tribunali. Anche l'ex bianconero Mirko Vucinic, protagonista assoluto del ciclo Conte, è stato condannato a due anni per evasione fiscale, secondo quanto riportato da SportMediaset.