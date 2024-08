Ex Juve, Romano: “Dybala vicinissimo alla cessione in Arabia”

Arriverebbero nuove conferme anche dal giornalista Fabrizio Romano sul possibile passaggio in Arabia dell'ex attaccante della Juve, Dybala

Arrivano nuove conferme sull’indiscrezione che vuole Paulo Dybala, ex attaccante della Juventus e attuale calciatore della Roma, verso l’Arabia Saudita. Infatti, dopo Gianluca Di Marzio, anche il giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano avrebbe confermato la notizia. Inoltre, egli avrebbe aggiunto come tra le parti sarebbe già stato raggiunto un accordo e come la trattativa sia già in stato avanzato.

Tutto fatto tra Dybala e l’Al Qadsiah

Ecco le sue parole: “La squadra saudita dell’Al Qadsiah è vicina a un accordo con Paulo Dybala per un contratto triennale. Concordati stipendio e condizioni contrattuali, discussi i dettagli finali. Sono ancora in corso i colloqui tra l’AS Roma e l’Al Qadsiah poiché la clausola rescissoria da 12 milioni di euro NON è più valida, essendo scaduta a luglio”.