FIFA: “Organizzazione fondata sui valori dello sport, condanniamo la Superlega”

Il comunicato

"La FIFA è un’organizzazione democratica, un’organizzazione aperta. Ognuno può portare idee e proposte con rispetto per le istituzioni, per i campionati, per le associazioni, per l’UEFA e per la FIFA. Con il rispetto per la storia e per la passione di così tanta gente in tutto il mondo. Capisco anche che in questi giorni particolari, le emozioni sono forti, ma dobbiamo sempre mantenere una linea. Calcio è speranza, e la nostra responsabilità è quella di far diventare realtà questa speranza. Per questo ci auguriamo che tutto rientri alla normalità, e che tutto sia sistemato, per l’interesse del calcio nazionale, europeo e mondiale".