Cobolli Gigli: “Agnelli deve spiegazioni. Agli appassionati non piacciono solo i top club”

Le parole dell'ex presidente bianconero

Ormai archiviata la deludente sconfitta ottenuta sul campo dell'Atalanta domenica scorsa, la Juventus è pronta a fare il proprio ritorno in campo. I bianconeri, nella serata di domani, ospiteranno il Parma tra le mura amiche dell'"Allianz Stadium", in cerca di tre punti che avvicinerebbero l'obiettivo di chiudere il campionato tra le prime quattro della classifica. Contro ci sarà una squadra che, in seguito alla clamorosa sconfitta in rimonta contro il Cagliari, ha bisogno assoluto di punti per continuare a sperare nella permanenza in Serie A, evitando in questo modo una retrocessione che, ad inizio anno, era sicuramente inattesa.