Euro2020: vincono Inghilterra, Austria e Olanda

I tre match andati in scena nella giornata di ieri

Nella giornata di ieri sono andate di scena altre tre partite dell'Europeo, che hanno visto trionfare le rispettive favorite. Nel match di apertura del Gruppo D Tra Inghilterra e Croazia, gli inglesi si sono imposti per 1-0 a Wembley grazie al gol di Sterling, siglato al 57 della ripresa. La seconda partita che completerà la prima giornata del gruppo verrà disputata oggi, con la Scozia che scenderà in campo contro la Repubblica Ceca: la nazionale allenata da Steve Clark farà il suo esordio alle 15 di oggi, dopo 23 anni dalla partecipazione all'ultimo torneo importante, ovvero i Mondiali del 1998, dopo i quali la nazionale non ha più partecipato a queste competizioni.

Se la partita della Nazionale Inglese ha aperto la giornata, le altre due sono state disputate per il gruppo C, che con la sfida delle 18 e quella delle 21 ha chiuso la sua prima giornata: la partita tra Austria e Macedonia è terminata sul risultato di 3-1 per i biancorossi: per la nazionale allenata da Foda è arrivata la prima vittoria, firmata dalle reti di Lainer, Gregoritsch e Arnautovic, che hanno messo al sicuro il risultato dopo il pareggio di Goran Pandev.