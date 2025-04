ESCLUSIVO / Il punto di Repice: "Secondo me la Juventus..."

Francesco Repice è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu. Ecco qual è il suo pensiero oggi

Francesco Repice, prima voce di RadioRai per quanto riguarda il calcio, ha detto la sua parlando in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu parlando di quello che è il momento attuale in casa Juventus. E lo ha fatto usando delle parole assolutamente chiare: “Personalmente posso dirvi qualcosa che ripeto da tempo e che vi ho già raccontato. Rispetto alla Juventus, infatti, io credo che siano state fatte delle previsioni illogiche alla vigilia di questo inizio di stagione. Dico davvero. La squadra non poteva essere una squadra che poteva puntare allo scudetto. E questo lo dico per una ragione molto semplice. C’era un allenatore nuovo, una dirigenza nuova e tanti calciatori nuovi. Non si poteva pensare che così, al primo anno, i bianconeri potessero puntare da subito alla vittoria del tricolore. In definitiva dico che la Juve, è – in classifica – dove deve stare“. Potete seguire Repice anche sul suo canale Instagram, qui <<<