ESCLUSIVA / Paniz: “Cosa rischia la Juve? Per il calcioscommesse…”

La Juventus potrebbe rischiare qualcosa nell’ambito del “caso Fagioli”? I bianconeri sono realmente competitivi in chiave scudetto? In merito a ciò, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Maurizio Paniz , presidente dello Juventus Fan Club Parlamento.

“La Juve è terza in classifica. Non capisco quali problemi ci siano. Ha vinto tutte le partite, ne ha pareggiata una e ha subito una sola sconfitta…”.

“Anche qui sono netto: no, per me l’organico è competitivo così com’è. Non c’è bisogno di un sostituto di Pogba”.