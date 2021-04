ESCLUSIVA – MUSLIMOVIC: “Gasperini ha dato una nuova vita all’Atalanta. CR7 il migliore di sempre”

L'ex giocatore dell'Atalanta ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Dopo aver battuto il Genoa nell'ultimo incontro di campionato la Juventus ora va alla caccia della terza vittoria consecutiva. Per farlo però dovrà superare l'Atalanta di Gasperini in quel di Bergamo, in una sfida che sarà decisiva per le sorti della qualificazione alla prossima Champions League. Ad analizzare quello che sarà il match tra bergamaschi e bianconeri è stato un ex nerazzurro, Zlatan Muslimovic che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Di cosa ti stai occupando ora? Pensi di tornare nel mondo del calcio?

"Mi occupo sempre di calcio. Lavoro con dei giocatori e cerco di trovare i migliori bosniaci giovani e sto prendendo la licenza per diventare allenatore. Tra un anno spero di finire tutto e di iniziare ad allenare perchè è quello che voglio fare, dopo tanti anni a giocare a calcio mi sono preso un periodo di pausa per stare con la famiglia e crescere i miei figli, ma ora tornare e spero di arrivare in qualche squadra importante".

Che tipo di partita ti aspettI tra Juve e Atalanta? Pensi sia decisiva per la lotta Champions?

"Io spero che l'Atalanta vinca. Ho giocato li e sono rimasto atalantino ma non credo che sia decisiva perche entrambe devono ancora affrontare gare importanti. Quella che riuscirà a vincere avrà sicuramente delle chance in piu ma non sarà una gara decisiva per le sorti della Champions".

Credi che si qualificano entrambe le squadre? Chi sono secondo te le 4 che andranno in Champions?

"Delle 6 squadre che ci sono direi che chiunque può andare in Champions perche hanno le qualità per farlo. Non escluderei le romane perche Lazio e Roma hanno dei giocatori importantissimi. La Lazio dopo l'Atalanta gioca il miglior calcio di Italia , oltre all'Inter che secondo me ora è diventata la squadra piu forte del campionato. Anche Roma e Napoli sono li e non molleranno fino alla fine, sarà sicuramente una bella battaglia".

Muriel-Zapata é una delle coppie migliori, pensi sia giusto farli giocare insieme in ogni partita ?

"Loro due sono devastanti, fanno tantissimi gol e fanno reparto da soli. Non ho mai visto un giocatore che risolve le partite come Muriel, ogni volta che entra dalla panchina risolve la partita ed è straordinario. Non è facile entrare ed essere sempre cosi decisivo, avere un giocatore cosi in squadra è una fortuna. Vederli insieme sarebbe bello ma sicuramente il mister avrà le sue motivazioni e fino adesso, i risultati gli hanno sempre dato ragione"

Quanto e in cosa é cambiata la tua Atalanta da questa Atalanta?

"L'Atalanta è cambiata sicuramente da quando è arrivato Gasperini. L'ha resa esplosiva, di carattere e che non molla mai fino all'ultimo minuto. E' stata la miglior rivelazione del decennio e non ha niente in meno rispetto alle grandi squadre in Europa. Gli ha dato una nuova vita e possono continuare cosi ancora per altri 20 anni".

Pensi che Ronaldo sia un problema per la Juve? La Juve deve venederlo?

"Parlare di Ronaldo è difficile. Parliamo di uno dei tre migliori di tutti i tempi, se non il migliore in assoluto. Sicuramente il suo tempo passerà come quello di tutti, però bisogna valutare per bene perche non bisogna considerare solo il campo ma anche i fattori esterni e credo che la società sa gia cosa fare. Se mi chiedi di rinunciare a lui ti direi di no perche può ancora dare tantissimo, l'importante è che alla fine di questa vicenda siano tutti contenti".

Confermeresti Pirlo o saresti favorevole ad un eventuale ritorno di Allegri?

"Queste sono situazioni difficili e complicate. Un giorno potrei anche essere io allenatore e sentire qualcuno che mi giudica non è una cosa piacevole. Posso dirti che Pirlo ha preso una squadra importante e con un grandissimo peso, non è facile e soprattutto è una cosa nuova per lui. Serve tempo come è servito anche per Zidane".

Qual é stato il giocatore piu forte che hai sfidato ?

"Ronaldo il Fenomeno. Era devastante, quando lo vedevi in campo eri contento anche se non riuscivi a toccare la palla. Un giocatore del genere non nascerà piu. Oltre a lui però c'erano tantissimi altri campioni, tutta la Juve, tutta la Lazio, Inter, Milan, Roma, in quegli anni anche Udinese e Bologna avevano dei giocatori forti, che adesso non puoi trovare neanche alla Juve o al Milan. Ho giocato veramente contro tantissimi campioni".