ESCLUSIVA – Morata è fuori dal mercato: lo spagnolo non si muove da Torino

L'attaccante spagnolo è stato messo fuori dal mercato. La sua permanenza a Torino è cosa certa

redazionejuvenews

di Fabio Marzano

Siamo alla vigilia dell'anticipo di campionato tra Juve e Udinese, con i padroni di casa che sono chiamati a riscattare la deludente sconfitta maturata nella finale di Supercoppa Italia contro l'Inter di Simone Inzaghi, il quale ha messo in bacheca il suo primo trofeo da allenatore nerazzurro. Ma quella vista mercoledi sera è stata una Juve ben organizzata e soprattutto molto determinata, come si era visto di rado in questa prima parte di stagione. L'auspicio di tutti i tifosi juventi è quello che la squadra possa continuare in questa direzione, dopo le due prestazioni positive sfoderate contro Roma ed Inter, appunto.

Per avere maggior successo e cercare quantomeno di centrare l'obiettivo Champions, serve una grossa mano anche dalla dirigenza della Continassa, impegnata nelle vicende di mercato. E' sotto gli occhi di tutti che il reparto che ha bisogno di maggiori ritocchi è sicuramente l'attacco, con i bomber bianconeri che non sono ancora riusciti a raggiungere la doppia cifra e soprattutto, con il futuro di Dybala ancora in bilico servono delle garanzie da parte della società.

Una potrebbe arrivare dal destino di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è infatti finito al centro del mercato della Vecchia Signora e le voci ricorrenti che lo vorrebbero al Barcellona non tendono a cessare, anzi. Nelle ultime 48 ore, il nuovo allenatore dei blaugrana Xavi sembra aver nuovamente affondato il pedale sull'acceleratore, chiedendo al club catalano di riuscire a portare a termine l'operazione, magari inserendo Depay come contropartita. Ma dalle parti della Mole arrivano solo risposte negative nei confronti del club spagnolo, perche stando a quanto abbiamo raccolto in esclusiva tramite fonti a noi riservate e molto vicine all'ambiente bianconero, 'El Canterano' è stato escluso da ogni trattativa di mercato, con la sua permanezna a Torino che viene dichiarata per scontata.