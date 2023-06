ESCLUSIVA JUVENEWS / Il primo tecnico di Chiesa: “Come lo usa Allegri…”

Non ti convince il ruolo in cui lo impiega Allegri?

“Io non sono nessuno per giudicare Allegri, ci mancherebbe altro. Per me però Chiesa è un esterno offensivo da 4-3-3 o da 4-2-3-1. Tipo, volessimo fare un esempio, guardiamo al Milan: pensiamo ai rossoneri con Leao a sinistra e Chiesa a destra, o viceversa”.