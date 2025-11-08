ESCLUSIVA - Nicola Amoruso: "Spalletti può portare delle novità. Su Juventus-Torino..."

Nicola Amoruso, ex attaccante bianconero, in esclusiva ai nostri microfoni ha parlato così del derby di oggi tra Juventus e Torino

Di Lorenzo Bozzetti

Dopo l’importante vittoria ottenuta contro la Cremonese di Davide Nicola, la nuova Juventus targata Luciano Spalletti ha trovato il pareggio contro lo Sporting Lisbona: un 1-1 che, per l’ambiente bianconero, rappresenta un piccolo passo indietro rispetto alla positiva prestazione offerta dagli uomini di Spalletti lo scorso sabato a Cremona. Oggi però per la squadra bianconera si presenta un altro appuntamento molto importante da affrontare, vale a dire il derby contro il Torino di Marco Baroni. Un match fondamentale per la Juventus, vogliosa di trovare una vittoria che le permetterebbe eventualmente di riavvicinarsi al gruppo di squadre che attualmente si trovano in lotta per i vertici della classifica di Serie A. In tal senso, per analizzare il periodo che stanno vivendo i bianconeri, insieme al tipo di partita che dovranno affrontare oggi contro il Torino, compresi altri argomenti legati al momento della Juventus, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni Nicola Amoruso, ex giocatore che nel corso della sua carriera ha vestito sia la maglia bianconera che quella granata. Queste le sue parole.

La Juventus è reduce dal pareggio in Champions League contro lo Sporting Lisbona, un 1-1 che, di fatto, ha leggermente ridimensionato l’entusiasmo generale della tifoseria bianconera emerso a seguito dell’importante vittoria dopo l’ottima vittoria contro la Cremonese, il primo successo di Spalletti sulla panchina juventina: come commenta la prestazione della squadra vista contro i portoghesi?

“È arrivato Spalletti, ma non credo che possa fare miracoli. Naturalmente le problematiche ci sono, le due vittorie contro Cremonese e Udinese sono importanti, però bisogna anche guardare alla qualità delle squadre. E con tutto rispetto, Cremonese e Udinese lottano per la salvezza: non sono test proprio attendibili. Con lo Sporting credo che si sia visto qualcosa di buono, ci si aspettava che la Juventus vincesse, ma credo che bisognerà lavorare tanto. Sono curioso di vedere il lavoro di Spalletti. Igor secondo me andava un po’ più supportato. È una situazione un po’ complessa quella della Juventus, nel senso che deve comunque lottare per titoli importanti. Si sa che la Juventus non deve arrivare quarta o quinta, ma deve cercare di vincere il campionato. Sono curioso di vedere la mano di Spalletti che porterà”.

L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus potrebbe portare importanti novità e modifiche nell’impianto di gioco dei bianconeri: secondo Lei l’allenatore toscano riuscirà a plasmare la squadra secondo i suoi principi di gioco?

“Spalletti può portare sicuramente delle novità. Abbiamo visto già qualcosa con Koopmeiners, però io credo che bisognerebbe inventarsi qualcosa, perché la rosa della Juventus secondo me ha bisogno di qualcosa in più, soprattutto al centrocampo. È un allenatore esperto che sa lavorare benissimo con quel che ha e per quello c’è grande curiosità”.

Parlando dell’attacco, reparto che lei conosce bene per la sua carriera, come giudica le prestazioni offerte fino a questo punto da Vlahovic, Openda e David? Secondo lei, qual è l’attaccante maggiormente adatto per il gioco che vorrà proporre mister Spalletti?

“In attacco Openda e David stanno facendo un po’ fatica, anche se in effetti non gli si è data mai continuità. Il giocatore che spicca più degli altri è Vlahovic, che mi sembra che abbia la tempra giusta per dimostrare il suo valore e per dimostrare che può restare alla Juventus. Io credo che Spalletti punterà molto su Vlahovic, perché è il giocatore più completo, sicuramente”.

Nella prossima giornata di campionato la Juventus affronterà il Torino. Lei ha vissuto entrambe le realtà: che emozione le dà questa partita e quanto è cambiata l’importanza di questa sfida negli anni?

“La partita Juve-Toro è una partita un po’ diversa per tutte e due. Per la Juventus è una partita normale, per il Toro è la partita della vita: io credo che sia questa la grande differenza. Credo che ci siano più tensioni per chi la vive dalla parte granata”.

Parliamo di tattica: da una parte il Torino, squadra che nel precedente turno di campionato è riuscita a rimontare il Pisa e a pareggiare per 2-2, e che proverà a offrire una prova di carattere all’Allianz Stadium; dall’altra la Juventus, reduce -come detto- dal pareggio contro lo Sporting Lisbona e che giustamente è ancora alla ricerca di una propria identità di gioco sotto la guida di mister Spalletti. Che tipo di partita si aspetta fra queste due squadre? Sarà un derby combattuto e agguerrito?

“Partita che per entrambe è importante. Naturalmente il Torino cerca il risultato della vita, vincere all’Allianz contro la Juventus penso che non capiti da tanto tempo. E la Juventus, dal canto suo, ha bisogno di vittorie per costruire la mentalità attraverso la vittoria. Ha bisogno di certezze. Di sicuro sarà un derby molto combattuto, perché io non ho mai visto dei derby non combattuti. Sicuramente sarà una partita spettacolare: me lo auguro”.

Secondo Lei, chi sono i giocatori chiave che potrebbero decidere la gara, da una parte e dall’altra? Si aspetta duelli in mezzo al campo? Se sì, quali? C’è un attaccante che potrebbe rivelarsi decisivo ai fini del punteggio finale?

“Vlahovic è il giocatore che può fare la differenza in questa partita. Allo stesso tempo penso che in questo tipo di partite possa esaltarsi il Cholito Simeone”.

Su quali aspetti la Juventus dovrà stare attenta al Torino?

“Deve stare attenta soprattutto sotto il punto di vista mentale, ad avere un buon approccio, a imporsi subito: dipende molto dalla Juventus”.

Infine, a che posto vede la Juventus a fine stagione?

“La Juventus credo che a gennaio interverrà sicuramente sul mercato. Bisogna vedere come arriverà a gennaio: dipenderà molto da quello”.