Empoli-Juve 0-2: vittoria di grinta, nonostante tutto e tutti

Lo spettro dell'ultima gara al Castellani era nell'aria, con quella sconfitta per 4-1 arrivata a distanza di ore dalla penalizzazione in classifica. Per questo vincere era ancora più importante per la squadra di Allegri. Voglia di rivalsa per quel match della passata stagione ma anche dopo il pareggio e le polemiche della sfida contro il Bologna. Eppure la partita sarebbe potuta essere estremamente diversa, con la sfortuna che ci ha messo lo zampino. Due gol annullati, pali, traverse e un rigore sbagliato, che non hanno però fatto abbattere i bianconeri.