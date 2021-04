Marchisio: “Pirlo ha fatto bene ad accettare l’incarico. Mio futuro? Probabilmente…”

L'ex centrocampista bianconero ha parlato

TORINO - Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero. Queste le sue parole: "Pirlo? Occasioni come quella che si è presentata a lui in estate non possono essere rifiutato. Ha fatto bene ad accettare l’incarico. Pirlo ha meno esperienza in panchina di Klopp, Conte e Allegri, non ci sono dubbi, ma alla fine della stagione soltanto uno vince ed è difficile per chiunque. Un allenatore oggi deve saper gestire molti più aspetti della vita di un calciatore rispetto a prima. La Juve? Questa è una stagione di assestamento, arrivata al termine di un ciclo infinito che ha dato gioie incredibili ai tifosi. Adesso bisogna avere tempo e fiducia. Bisogna conquistare un posto nella prossima Champions League per progettare poi con calma la prossima stagione. Il mio futuro? La Juventus mi ha dato tantissimo ma penso che la Nazionale sia la massima ambizione di ogni calciatore. Il discorso ora è differente, lavorando in Federazione hai la possibilità di costruire nel lungo periodo".