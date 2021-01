Dybala cerca i 100 gol con la Juve. E sul rinnovo…

TORINO- La Juventus, dopo il successo di mercoledì scorso a San Siro sul Milan, va in cerca di altri tre punti contro il Sassuolo, che sarà ospite all’Allianz Stadium nel posticipo di questa sera. In attacco, vista l’indiponibilità di Alvaro Morata, ancora non al meglio per infortunio, dovrebbe essere Paulo Dybala a fare coppia con Cristiano Ronaldo. Dopo la rete realizzata contro l’Udinese lo scorso 3 Gennaio, all’argentino mancano soltanto due gol per arrivare a 100 reti totali con la maglia della Vecchia Signora. Due gol che, oltre a permettergli di tagliare un importante traguardo, sarebbero sicuramente una risposta importante in ottica rinnovo. Le ultime novità sulla trattativa per il prolungamento della Joya sono riportate dal Corriere di Torino.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, è previsto in agenda un incontro tra la società campione d’Italia e il procuratore argentino Jorge Antun, ma soltanto al termine di questo mese. La Juventus, visto il fitto calendario, che la porterà a scendere in campo contro Sassuolo, Genoa in Coppa Italia, Inter e Napoli in Supercoppa Italiana, vuole che i calciatori si concentrino solamente sul giocare, rimandando qualsiasi altro discorso al termine di questo vero e proprio ciclo di fuoco. Parlando di cifre, le posizioni delle due parti sono ormai note. Il club non vorrebbe spingersi oltre i 10 milioni di euro più eventuali bonus, mentre l’entourage del giocatore continua a chiedere 15 milioni a stagione. La sensazione che si possa chiudere a metà strada esiste, ma allo stesso tempo le voci di un addio del numero 10 continuano a circolare. Occhio soprattutto a Psg e Real Madrid. Ma attenzione perché in queste ultime ore sono arrivate anche alcune grosse novità di mercato in casa bianconera: >>>> Tutto confermato, Gianluca Di Marzio dà l’annuncio: “Colpo a sorpresa in arrivo, lunedì si chiude!” <<<<