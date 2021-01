Dybala arriva al J Medical

TORINO – La Juventus ha conquistato un’altra vittoria importantissima ieri sera, accorciando su Roma e Inter e rimanendo sempre a -7 dal Milan capolista. Tuttavia, la serata di ieri ha lasciato anche delle note spiacevoli per i bianconeri. Infatti, Weston McKennie e Paulo Dybala sono dovuti uscire entrambi nel primo tempo a causa di due infortuni. Per l’americano si è trattato di un fastidio muscolare, mentre per l’argentino è stato un colpo al ginocchio, che si è girato in un contrasto con un avversario.

Pochi minuti fa, la Joya è arrivato al J Medical di Torino. In questi momenti sta effettuando i controlli strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Il giocatore è arrivato al centro medico bianconero con un tutore sul ginocchio sinistro, quello che si è girato ieri sera. Nel pomeriggio dovrebbero arrivare gli esiti degli esami medici e, di conseguenza, si stabiliranno anche le tempistiche per la riabilitazione del giocatore. Al momento, le sensazioni non sembrano delle migliori e si teme un lungo stop per Dybala, che proprio nelle ultime partite sembrava in grande ripresa: contro l’Udinese, infatti, era andato in gol, mentre contro il Milan aveva fornito i due assist per la doppietta di Federico Chiesa.

Comunque, con l'infortunio dell'attaccante argentino, la Juventus sembra quanto mai costretta ad intervenire sul mercato per andare a prendere una quarta punta. Con Dybala fuori chissà per quanto e Morata appena rientrato da un altro stop, c'è bisogno di nuovi rinforzi per completare il pacchetto offensivo. Per questo, la società nei prossimi giorni potrebbe muoversi con decisione e affondare il colpo per un altro attaccante.