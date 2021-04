Dragusin rinnova con la Juve: “Non vedevo l’ora. Qui fino al 2025”

Il difensore bianconero ha rinnovato fino al 2025

redazionejuvenews

In queste ore é arrivata l'ufficialitá del rinnovo di contratto del difensore della Juve Radu Dragosin. Il classe 2002 ha prolungato il suo rapporto con la Vecchia Signora fino al 2025, come si puó leggere attraverso il comunicatl ufficiale del club che, riportiamo qui di seguito.

"Un’avventura iniziata nell’estate del 2018. Radu Dragusin, classe 2002, aveva soltanto sedici anni quando la Juve lo inserì nel suo vivaio. Una stagione e subito il salto di categoria: dall’Under 17 alla Primavera di Mister Zauli. Poi il salto definitivo in Under 23 nel mondo dei professionisti, dove ha ritrovato proprio Mister Zauli, prima del passo più grande della sua carriera: l’esordio in Prima Squadra. Oggi Radu Dragusin mette la firma su un futuro ancora a tinte bianconere, rinnovando il suo contratto fino al 30 giugno 2025. Potenza, affidabilità e grande personalità sono tre caratteristiche che hanno permesso al giovanissimo difensore rumeno di crescere in maniera esponenziale in queste ultime stagioni. Dal suo arrivo alla Juventus, nella stagione 2018/2019, il suo percorso è stato un continuo salto di categoria. Dall’Under 17 all’approdo in Prima Squadra, passando per la Primavera e l’Under 23 in poco più di due anni. Il suo esordio in Prima Squadra, in Champions League contro la Dinamo Kiev, a soli diciotto anni, rendono l’idea di quanto la società bianconera creda nella trasversalità del proprio progetto. Recente passato, presente e futuro sempre con la maglia bianconera. Il viaggio di Dragusin continua al fianco della Juve. Congratulazioni, Radu! Ci vediamo in campo!".

Il giocatore ha poi manifestato tutta la sua gioia attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di JTV.

SUL RINNOVO - "Le sensazioni sono buonissime, non vedevo l'ora di firmare questo nuovo contratto e rimanere fino al 2025, o magari anche di più, alla Juventus. Sono qui da quando avevo 16 anni, sono cresciuto qui e sono felicissimo. La firma rappresenta uno stimolo in più per dare il 100% ogni giorno. Sono alla Juventus e ho capito che qui devi dare sempre il massimo. Dal punto di vista calcistico ho imparato tante cose, ma l'aspetto migliore è quello umano. Qui sei in mezzo ai campioni e questo ti fa pensare e ti fa crescere".

SUL SUO ESORDIO IN CHAMPIONS - "n quel momento ero in panchina, l'allenatore mi ha detto ‘Drago, cambiati’. Giuro, non so in che modo mi sono messo le scarpe e la maglietta. Mi sono dimenticato anche il mio nome in quel momento. In Romania ci sono tante persone che mi seguono, che mi supportano. La mia esperienza in bianconero è vissuta come una grande avventura perché la Juve è tra i club migliori al mondo. È un onore anche per loro avere un giocatore in questa squadra dopo Mutu".