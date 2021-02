Dopo la polemica il Pescara risponde a Fagioli: “Ti auguriamo tanta fortuna”

Tweet del club dopo le polemiche che si erano venute a creare per un video postato dal giocatore

Una delle migliori note per Andrea Pirlo della partita contro il Crotone è stata sicuramente la prestazione del centrocampista Nicolò Fagioli, al suo esordio in Serie A. Il ragazzo classe 2001 ha dimostrato personalità e sprazi di buon calcio nel venti minuti concessigli dal tecnico bianconero, andando ad impressionare molti degli addetti ai lavori. Nel 2017 già Massimiliano Allegri lo aveva incoronato come promessa, e oggi il numero 41 sta rispettando le attese. Con la prima partita da titolare in Serie A è arrivata anche la prima polemica, nata per un video postato dal giocatore sul suo profilo Instagram.